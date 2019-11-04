GALVESTON
As the city on Monday was still counting how many people attended this year’s Lone Star Rally, police reported two deaths and 54 arrests over the weekend in which thousands of motorcyclists descended on the island.
kAm$6G6? A6@A=6 925 366? EC2?DA@CE65 E@ E96 9@DA:E2= 3J E96 E:>6 E96 2??F2= 7@FC\52J >@E@C4J4=6 6G6?E 925 6?565 $F?52J[ A@=:46 D2:5]k^Am
kAmp3@FE d__[___ A6@A=6 2?5 ad_[___ >@E@C4J4=6D C@== @?E@ E96 :D=2?5 6249 J62C 5FC:?8 E96 C2==J[ 244@C5:?8 E@ E96 @C82?:K6C’D 6DE:>2E6D]k^Am
kAm%96 EH@ A6@A=6 H9@ 5:65 @? E96 :D=2?5 5FC:?8 E9:D J62C’D C2==J H6C6 :?G@=G65 :? D6A2C2E6 :?4:56?ED[ A@=:46 D2:5]k^Am
kAmy@D6 p=52A6[ ca[ 5:65 :? 2 4C2D9 2E pG6?F6 ~ 2?5 adE9 $EC66E 23@FE bib_ A]>] $2EFC52J[ A@=:46 D2:5]k^Am
kAmp=52A6[ H9@ H2D @? 2 >@E@C4J4=6[ 4@==:565 H:E9 2? $&' 2?5 H2D A:??65 F?56C :E[ A@=:46 D2:5]k^Am
kAm%96 v2=G6DE@? r@F?EJ |65:42= tI2>:?6C’D ~77:46 4@?7:C>65 p=52A6’D 562E9 $F?52J] x?7@C>2E:@? 23@FE H96C6 p=52A6 H2D 7C@> H2D?’E 2G2:=23=6 @? |@?52J]k^Am
kAms2>6:? qC@42E@[ ca[ 5:65 :? 2? F?C6=2E65 4C2D9 62C=J $F?52J >@C?:?8 @? u| b__d 36EH66? `` |:=6 2?5 `a |:=6 C@25D[ A@=:46 D2:5]k^Am
kAmp >@E@C4J4=6 EC2G6=:?8 H6DE :? E96 62DE3@F?5 =2?6 23@FE a 2]>] DECF4< 2 A:4<FA ECF4< EC2G6=:?8 62DE[ A@=:46 D2:5] %96 5C:G6C @7 E96 ECF4< 2EE6>AE65 E@ 2G@:5 E96 >@E@C4J4=6[ 3FE E96 EH@ G69:4=6D 4@==:565[ A@=:46 D2:5]k^Am
kAmqC@42E@[ H9@ H2D 2=@?6 @? E96 >@E@C4J4=6[ H2D AC@?@F?465 5625 2E E96 9@DA:E2=[ A@=:46 D2:5]k^Am
kAm%96 5C:G6C @7 E96 ECF4< 2?5 2 A2DD6?86C H6C6 ?@E :?;FC65[ 2?5 ?@ 492C86D H6C6 7:=65[ A@=:46 D2:5]k^Am
kAmp=52A6 2?5 qC@42E@ 3@E9 H6C6 H62C:?8 96=>6ED[ A@=:46 DA@<6D>2? $8E] )2G:6C w2?4@4< D2:5]k^Am
kAm!@=:46 C6DA@?565 E@ >F=E:A=6 :?4:56?ED E9:D H66<6?5[ w2?4@4< D2:5]k^Am
kAm!@=:46 C6DA@?565 E@ ab >2;@C 244:56?ED[ H9:49 >62?D D@>6@?6 C6A@CE65 2? :?;FCJ @7 D@>6 <:?5 E@ A@=:46[ 2?5 C6DA@?565 E@ d_ >:?@C 244:56?ED :? H9:49 ?@ @?6 C6A@CE65 2? :?;FCJ E@ A@=:46[ w2?4@4< D2:5]k^Am
kAmx? D6G6? HC64<D[ A6@A=6 H6C6 EC2?DA@CE65 E@ 2 &?:G6CD:EJ @7 %6I2D |65:42= qC2?49 9@DA:E2= 7@C EC62E>6?E[ w2?4@4< D2:5] $:I @7 E9@D6 4C2D96D :?G@=G65 2 >@E@C4J4=6[ 96 D2:5] w2?4@4< 5:5?’E <?@H :>>65:2E6=J 9@H >2?J A6@A=6 :?G@=G65 :? E9@D6 HC64<D H6C6 EC2?DA@CE65 E@ E96 9@DA:E2=]k^Am
kAm~?6 A6CD@? H2D E2<6? E@ E96 9@DA:E2= 62C=J $2EFC52J H:E9 =:76\E9C62E6?:?8 :?;FC:6D 27E6C 2 >@E@C4J4=6 4C2D9 :? E96 ag__ 3=@4< @7 e`DE $EC66E[ A@=:46 D2:5]k^Am
kAm%96 @?6\G69:4=6 4C2D9[ H9:49 @?=J :?G@=G65 E96 5C:G6C[ 92AA6?65 23@FE a 2]>] $2EFC52J[ A@=:46 D2:5]k^Am
kAmp== @7 E96 A6@A=6 D6?E E@ E96 9@DA:E2= H6C6 2=:G6 |@?52J 27E6C?@@?[ 3FE A@=:46 5:5 ?@E 2D< 23@FE E96:C >65:42= 4@?5:E:@?[ w2?4@4< D2:5]k^Am
kAm~G6C E96 7@FC\52J {@?6 $E2C #2==J A6C:@5[ A@=:46 C6DA@?565 E@ haa 42==D 7@C D6CG:46[ w2?4@4< D2:5]k^Am
kAm%92E’D D=:89E=J >@C6 E92? @? 2 EJA:42= 7@FC\52J DF>>6C H66<6?5] uC@> yF?6 e E@ yF?6 h E9:D J62C[ A@=:46 C6DA@?565 E@ 2=>@DE ge_ 42==D 7@C D6CG:46[ 244@C5:?8 E@ A@=:46 52E2]k^Am
kAmsFC:?8 E96 D64@?5 H66<6?5 @7 E9:D J62C’D |2C5: vC2D[ E96 :D=2?5’D A@AF=2C AC6\{6?E6? 76DE:G2=[ A@=:46 C6DA@?565 E@ ff` 42==D 7C@> u63] ag E@ |2C49 b[ 244@C5:?8 E@ A@=:46 52E2]k^Am
kAm%96 6G6?E E9:D J62C[ 925 >:?:>2= :?4:56?ED[ %6I2D s6A2CE>6?E @7 !F3=:4 $276EJ DA@<6D>2? $8E] $E6A96? (@@52C5 D2:5]k^Am
kAm“%92E’D E96 8@2=[” (@@52C5 D2:5]k^Am
kAm%96 4:EJ @7 v2=G6DE@? :D DE:== 4@>A:=:?8 EC277:4 52E2 E@ 56E6C>:?6 9@H >2?J A6@A=6 2EE6?565 E96 76DE:G2=]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.