La Marque officials have joined Tax Assessor/Collector Cheryl Johnson in requesting state Sen. Paul Bettencourt, chair of the Committee on Local Government, seek an opinion from the Texas Attorney General about recalculating the city's property tax rates.
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Trace Harris: 409-683-5247; The Daily News
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