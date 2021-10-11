LA MARQUE
Hours of discussion between city officials and La Marque residents culminated in a proposed chicken ordinance that attempted to reach a compromise between those in favor of looser restrictions regarding chickens within city limits and those opposed.
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