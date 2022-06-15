TEXAS CITY
After a social-media-driven party forced the closure of the Texas City Dike earlier this month, some city leaders are wondering whether more could be done to better prepare for large, loosely organized events in the future.
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