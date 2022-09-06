GALVESTON
City administrators propose spending $9.1 million more next year on personnel-related expenses in effort to improve pay and benefit packages and cover rising health insurance costs.
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