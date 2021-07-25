GALVESTON
The Galveston City Council could place rules on who can paint on sidewalks and what kind of art they can draw.
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