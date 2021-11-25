GALVESTON
More city sidewalks are dressed in holiday style downtown this year in an expanded effort to attract more shoppers and visitors to the island.
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