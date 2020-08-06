Beaches closing for the Fourth of July weekend

Weston Yohn and his sister Jaedynn look for shells on the beach near the Galveston Island Historic Pleasure Pier on Wednesday, July 1, 2020, just a few days before beach closures went into effect for the holiday weekend.

 JENNIFER REYNOLDS/The Daily News file photo

GALVESTON

A month after abrupt Fourth of July beach closures that left many businesses in a lurch because of the short notice, city officials say they aren’t planning to shut down beaches for the Labor Day weekend next month.

Keri Heath: 409-683-5241; keri.heath@galvnews.com or on Twitter @HeathKeri.

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