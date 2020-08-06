GALVESTON
A month after abrupt Fourth of July beach closures that left many businesses in a lurch because of the short notice, city officials say they aren’t planning to shut down beaches for the Labor Day weekend next month.
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