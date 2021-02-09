LEAGUE CITY
After hours of debate, accusations, insults and theatrics — including three councilmen walking out of the meeting to break quorum — the League City council late Tuesday approved a request to rezone a swath of land near major commercial development Pinnacle Park, setting the stage for an upscale apartment complex.
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