GALVESTON
The city council vowed a thorough review of codes and ordinances to ensure they’re logical and not contradictory and asked administrators to explore tasking the civilian review board with evaluating complaints after a steady line of people angry about the Marshal’s Office vented at a meeting Thursday.
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