Energy company BP announced Monday it would sell its petrochemical business, which includes its Texas City Chemicals plant, to British company Ineos for $5 billion, officials said.
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Matt deGrood: 409-683-5230; matt.degrood@galvnews.com
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