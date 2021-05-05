Cruise lines wanting to sail from U.S. ports have two options — follow a complex set of protocols or ensure nearly all their passengers and crew are vaccinated against COVID-19, the U.S. Centers for Disease Control and Prevention said in guidance issued Wednesday.
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John Wayne Ferguson: 409-683-5226;
john.ferguson@galvnews.com or on Twitter @johnwferguson.
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