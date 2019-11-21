GALVESTON
Some residents around Lindale Park want the recycling in the bins there picked up more often to avoid overflow and are concerned about trash contaminating the recycling, they said.
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