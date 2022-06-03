The city council has backed off plans to make pet microchipping mandatory, instead passing an ordinance that would continue yearly tag registration as a means to reunite animals with their owners.
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Jay Moreno: 409-683-5230;
jay.moreno@galvnews.com or on Twitter @jaymorenonews.
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