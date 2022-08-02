GALVESTON
The Texas Windstorm Insurance Association board during a meeting Tuesday voted against a rate increase for policyholders.
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