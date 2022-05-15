Galveston County's answer to the federal government's accusations that commissioners intentionally drew racially discriminatory voting districts is expected to be filed in a federal court today
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John Wayne Ferguson: 409-683-5226; john.ferguson@galvnews.com or on Twitter @johnwferguson.
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