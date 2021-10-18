GALVESTON
An appeals court has ruled in favor of a Houston site-based voucher complex in a case that may have bearing on a troubled Galveston property.
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