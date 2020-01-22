Galveston residents could see new equipment meant to expand the world of outdoor play for children with disabilities at Menard Park this spring.
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Keri Heath: 409-683-5241; keri.heath@galvnews.com or on Twitter @HeathKeri.
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