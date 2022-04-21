GALVESTON
Homeowners across Galveston County were shocked last week to receive news the assessed values of their properties had gone up again, just a year after many had absorbed steep increases.
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