GALVESTON
The new owner of the long-troubled Sandpiper Cove apartment complex has secured funding needed to renovate the nearly 200 units in the complex and plans to begin construction in the spring, he announced Thursday.
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(1) comment
I recommend that the good people who comprise Lone Star Legal Aid invite the Sandpiper Cove residents into their own homes during the renovation. This will demonstrate the highest level of compassion.
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