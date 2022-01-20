Apartment residents sue feds over living conditions, segregation

The new owner of the long-troubled Sandpiper Cove apartment complex vowed to spend up to $17 million to upgrade 192 units in the complex to more livable conditions.

 The Daily News/File photo

GALVESTON

The new owner of the long-troubled Sandpiper Cove apartment complex has secured funding needed to renovate the nearly 200 units in the complex and plans to begin construction in the spring, he announced Thursday.

Keri Heath: 409-683-5241; keri.heath@galvnews.com or on Twitter @HeathKeri.

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(1) comment

Walter Dannenmaier

I recommend that the good people who comprise Lone Star Legal Aid invite the Sandpiper Cove residents into their own homes during the renovation. This will demonstrate the highest level of compassion.

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