GALVESTON
More than two months after suspending a civilian board meant to review police department complaints and policy, the Galveston City Council is scheduled this week to vote on changes city officials hope will ease concerns the board was reviewing sensitive documents in public meetings.
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