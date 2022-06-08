GALVESTON
The city is hoping to revive a long-dormant board meant to review complaints against police officers after making changes to the types of cases the board reviews.
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