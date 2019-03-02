GALVESTON
After several drafts, an ordinance meant to regulate island valet parking services is leaving people with more questions than answers.
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