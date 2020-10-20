GALVESTON
The Galveston Police Department this week will present proposed changes to its department policies after several months of review.
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