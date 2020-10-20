Hale holds townhall for mounted perp walk incident (copy)

Galveston Police Chief Vernon Hale listens to a resident’s question during a community town hall meeting at the Old Central Cultural Center in Galveston on Tuesday, Aug. 6, 2019. Hale faced residents upset with the actions of two white officers on horseback who were photographed leading Donald Neely, a black man, down a city street with a rope.

 JENNIFER REYNOLDS/The Daily News

GALVESTON

The Galveston Police Department this week will present proposed changes to its department policies after several months of review.

Keri Heath: 409-683-5241; keri.heath@galvnews.com or on Twitter @HeathKeri.

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