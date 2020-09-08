A Harris County program to help those left jobless because of the coronavirus pandemic will provide more than $100,000 to the League City Regional Chamber of Commerce to provide job fairs and other services in coming months, officials said.
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