The city of La Marque plans to submit a grant application to the Texas Parks & Wildlife Department to make improvements to Mahan Park, located at 2702 Woodlawn Street in La Marque.
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