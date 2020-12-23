LA MARQUE
Residents and activists who watched the body-camera video of the Dec. 9 shooting death of Joshua Feast, 22, by a La Marque Police officer found the seconds during which Officer Jose Santos made the decision to shoot hard to decipher.
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