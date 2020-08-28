DICKINSON
Archie Williams Sr., born and reared in Dickinson, always has been proud of his hometown, he said. He would tell anyone who asked that the city was one of the region’s most diverse when he graduated in the 1980s.
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