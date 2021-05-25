GALVESTON

The University of Texas Medical Branch honored its COVID researchers at a surprise event Monday where officials hung medallions around the scientists' necks.

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(1) comment

baileyhjones
Bailey Jones

Well deserved. What a great opportunity to apply your skills in service to humanity. When crisis calls, science answers.

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