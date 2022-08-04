LA MARQUE
Mayor Keith Bell could be ousted from office after his detractors successfully collected enough signatures in a recall petition. Those who initiated the petition also promised to recall other city council members.
kAm“#:89E ?@H[ E96 >2J@C :D 8:G6? 2 E:>6 E@ C6D:8?] x7 E92E 5@6D ?@E @44FC[ E96 {2 |2CBF6 4:EJ 4@F?4:= 92D F?E:= pF8] aa E@ 42== 7@C 2 C642== 6=64E:@?[ H9:49 H:== 92AA6? @? }@G] g[” vFD z?636=[ 4:EJ 2EE@C?6J[ D2:5 2E 2 4C@H565 4:EJ 4@F?4:= >66E:?8 %9FCD52J]k^Am
kAmq6== @? %9FCD52J D2:5 96 925 ?@ :?E6?E:@? @7 C6D:8?:?8 2?5 492C24E6C:K65 244FD2E:@?D 282:?DE 9:> 2D =:6D 2?5 E96 AC@5F4E @7 2 A6CD@?2= G6?56EE2]k^Am
kAm$:8?2EFC6D @? E96 C642== A6E:E:@? H6C6 566>65 2446AE23=6 3J G@E6C C68:DEC2C r96CJ= y@9?D@?[ z?636= D2:5] p =@@>:?8 C642== 6=64E:@? @7 q6== :D E96 4F=>:?2E:@? @7 >@C6 E92? 2 J62C @7 677@CED 3J {2 |2CBF6 C6D:56?E y@D6A9 {@HCJ E@ 492==6?86 E96 >2J@C 2E 6G6CJ DE6A]k^Am
kAm{@HCJ :? ~4E@36C DF446DD7F==J A6E:E:@?65 E96 4:EJ E@ 42== 2 G@E6 E@ C65F46 E96 E2I C2E6 7C@> dd 46?ED @? 6G6CJ S`__ @7 E2I23=6 AC@A6CEJ G2=F6 E@ cf 46?ED] {@HCJ 2?5 @E96C C@==324< DFAA@CE6CD 2C8F65 E96 4:EJ 4@F?4:= =2DE J62C D9@F=5 92G6 4FE E96 E2I C2E6 :? =:89E @7 C:D:?8 AC@A6CEJ G2=F6D]k^Am
kAm'@E6CD :? |2J C6D@F?5:?8=J 2AAC@G65 2 C@==324< @7 E96 4:EJ’D E2I C2E6 $2EFC52J[ 6?5:?8 2 42>A2:8? E92E :?7=2>65 A2DD:@?D 2?5 5C6H H2C?:?8D @7 3F586E 4FED 7C@> 4:EJ =6256CD]k^Am
kAmp== 2=@?8[ {@HCJ 92D 4C:E:4:K65[ :?DF=E65 2?5 G6C32==J 2EE24<65 6=64E65 @77:4:2=D 2?5 E96:C DFAA@CE6CD] w6 92D C6A62E65=J 42==65 q6== 2?5 9:D 7C:6?5D 2?5 DFAA@CE6CD E9F8D[ 4@CCFAE 2?5 4C:>:?2=D] w6 C6E2:?65 2 AC:G2E6 >65:2 4@?DF=E2?E E@ :?G6DE:82E6 2?5 >2<6 *@F%F36 G:56@D 23@FE {2 |2CBF6 =6256CD[ C6DF=E:?8 :? 6>32CC2DD:?8 >@>6?ED 7@C D@>6 @77:4:2=D]k^Am
kAm~?6 G:56@ C6G62=65 E92E q6== 5:5?’E 7:=6 2 42>A2:8? 7:?2?46 C6A@CE[ H9:49 q6== D2:5 96 D9@F=5 92G6 5@?6 H96? 96 4@==64E65 >@C6 E92? Shb_ 5FC:?8 9:D >2J@C2= 42>A2:8? :? a_a`] q6== 25>:EE65 E@ E96 G:@=2E:@?[ 2?5 42==65 :E 2? @G6CD:89E 3J 9:D 42>A2:8? DE277]k^Am
kAm{@HCJ 92D >256 @E96C 4=2:>D 23@FE 4@CCFAE:@?[ H:E9@FE @776C:?8 >F49 :? E96 H2J @7 92C5 6G:56?46]k^Am
kAm|@DE @7 {@HCJ’D 8C:6G2?46D 282:?DE q6== 92G6 366? 3C@25 2?5 F?DA64:7:4]k^Am
kAm“(6 2C6 H2?E:?8 |2J@C q6== @FE D:?46 6G6CJE9:?8 E92E 96 92D 5@?6 :D F?6E9:42=[” {@HCJ HC@E6 :? E96 277:52G:E C6BF6DE] “q6== :D 2 G6CJ C24:DE A6CD@?[ 2?5 96 92D 42FD65 2? 23F?52?E 2>@F?E @7 C24:2= 5:G:D:@? :? E96 4@>>F?:EJ] sFC:?8 >66E:?8D[ z6:E9 92D G:@=2E65 2== @A6? >66E:?8 24ED D:?46 96 92D 366? :? @77:46] w6 2==@HD 4C:>:?2=D E@ 5@ 9:D :==682= 5:CEJ H@C<[ DF49 2D G2?52=:K:?8 =682= D:8?286 :? {2 |2CBF6]”k^Am
kAmq6== :D q=24<] {@HCJ :D H9:E6]k^Am
kAmz?636=’D 2??@F?46>6?E H2D >6E H:E9 D:=6?46 7C@> E96 4C@H5]k^Am
kAm“tG6CJE9:?8 H2D G2=:5 @? @FC 6?5[” y@9?D@? D2:5 %9FCD52J]k^Am
kAmqFE q6==[ H9@ 92D 56?:65 2== 4@CCFAE:@? 4=2:>D 282:?DE 9:>[ 27E6C E96 >66E:?8 D2:5 96 :?E6?5D E@ 492==6?86 {@HCJ’D 2DD6CE:@?D 282:?DE 9:>]k^Am
kAm“~? E96 4@?EC2CJ[ x 2> 6?6C8:K65 2?5 C625J E@ 492==6?86 E96 =:6D @7 E9:D A6E:E:@? 2?5 C2==J E9:D 4:EJ E@ 36EE6C 52JD[” q6== D2:5]k^Am
kAm%96 277:52G:E C6BF6DE 7@C C642== 6=64E:@? @C:8:?2==J DF3>:EE65 3J {@HCJ @? yF?6 ac[ 2?5 E96 A6E:E:@? H2D 4@>A=6E6 2?5 DF3>:EE65 @? yF=J a`]k^Am
kAm“tG6CJE9:?8 @? E92E 277:52G:E :D E96 =:6D A6CA6EC2E65 282:?DE >6 3J @?6 A6CD@? @G6C E96 DA2? @7 2 J62C[ 3FE ?@ AC@@7[” q6== D2:5] “}@?6 @7 E9:D :D 6G6? C@@E65 :? 724E] x 92G6 D6CG65 E9:D 4:EJ 7@C `g J62CD 2?5 ?@ @?6 92D 6G6C >256 E9:D 4=2:>]”k^Am
kAm%@ 7@C46 2 C642== 6=64E:@?[ 2 A6E:E:@? >FDE 4@?E2:? d` A6C46?E @7 {2 |2CBF6 G@E6CD H9@ G@E65 7@C q6== :? E96 =2DE 6=64E:@?[ H9:49 H2D gca G@E6CD] %96 C642== A6E:E:@? C646:G65 dcb G2=:5 D:8?2EFC6D[ @77:4:2=D D2:5]k^Am
kAm“%9:D C642== 24E:@? 92D 366? :?G6DE:82E65 3J 2 76H A6@A=6 H:E9 A6CD@?2= G6?56EE2D[” q6== D2:5] “%96 724E :D[ E96J 92G6 ?@ AC@@7 @7 6G:56?46 E@ 2?J @?6 @7 E96D6 244FD2E:@?D] %96J 92G6 =:65[ EH:DE65 :?7@C>2E:@?[ 2?5 AFCA@D6=J >:D=65 E96 AF3=:4 4@?46C?:?8 E9:D 25>:?:DEC2E:@?] %96C6 :D ?@E @?6 D9C65 @7 6G:56?46 2?JH96C6 E@ DFAA@CE E96D6 244FD2E:@?D]”k^Am
kAmy@D6A9 {@HCJ 2=D@ 92D 56?:65 2== 4=2:>D q6== 92D >256 282:?DE 9:>]k^Am
kAm“x 766= 92AAJ E92E E96J 2446AE65 :E[” {@HCJ D2:5 27E6C E96 A6E:E:@? H2D 255C6DD65 %9FCD52J] “%96J 9:5 D@ >F49] (6 6IA64E65 E96> E@ AF== D@>6 D925J DEF77] qFE x 7F==J 6IA64E65 E9:D A6E:E:@? E@ 36 2 DF446DD[ 2?5 x 2> 8@:?8 E@ C642== r@F?4:=H@>2? z:>36C=6J *2?4J ?6IE]”k^Am
kAm*2?4J 4@F=5?’E 36 C624965 7@C 2 4@>>6?E %9FCD52J 3642FD6 @7 2? 2==\52J 4@F?4:= D6DD:@? @? E96 4:EJ 3F586E]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Real Names required. No pseudonyms or partial names allowed. Stand behind what you post.
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.