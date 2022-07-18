TEXAS CITY
People seeking treatment for COVID-19 now have one more place to get medication to reduce symptoms with a new program launched by the Galveston County Health District.
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