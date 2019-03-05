A longstanding debate over the membership of the public board charged with overseeing ship pilots has moved to the Texas Legislature.
Texas Sen. Larry Taylor late Monday filed Senate Bill 1434, which proposes adding the directors of both the ports of Texas City and Galveston to the Board of Pilot Commissioners for Galveston County as ex-officio commissioners.
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Matt deGrood: 409-683-5230; matt.degrood@galvnews.com
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