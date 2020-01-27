GALVESTON

Facing overflowing bins and contaminated recycling, the city has removed a pair of large recycling dumpsters from Lindale Park that had serviced East End residents for about 10 years.

Keri Heath: 409-683-5241; keri.heath@galvnews.com or on Twitter @HeathKeri.

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(1) comment

Kelly Naschke

Why isn’t curbside recycling feasible for the island? It’s been feasible and in place in League City for the last 20 years........???

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