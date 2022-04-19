TEXAS CITY
The Texas City Fire Department is asking the city to amend its ordinance about removing junked and abandoned vehicles from streets and lawns, calling them a public nuisance.
kAm%96 AC@A@D65 492?86 E@ E96 w62=E9 2?5 $2?:E2E:@? 492AE6C @7 4:EJ @C5:?2?46D H:== 36 AC6D6?E65 7@C 24E:@? 2E E96 4:EJ 4@>>:DD:@? >66E:?8 (65?6D52J] %96 A@E6?E:2= FA52E6 H2D >256 3J E96 4:EJ’D 7:C6 56A2CE>6?E[ 4:E:?8 7:C6 92K2C5D 2D @?6 @7 E96 C62D@?D]k^Am
kAmp32?5@?65 2?5 ;F?< G69:4=6D 2C6 AC@3=6>D 6G6CJH96C6[ u:C6 s6A2CE>6?E r9:67 s2G:5 +2496C= D2:5]k^Am
kAm“xE’D @3G:@FD=J 2 AC@3=6> 7@C 6G6CJ 4@>>F?:EJ[” +2496C= D2:5]k^Am
kAmu@C J62CD[ E96 4:EJ’D 7:C6 56A2CE>6?E 92D E28865 232?5@?65 2?5 ;F?<65 42CD] %96 ?6H @C5:?2?46 H:== :?4=F56 ?@?\>@E@C:K65 G69:4=6D[ DF49 2D EC2:=6CD[ #'D 2?5 @E96C E@H65 6BF:A>6?E H:E9@FE =:46?D6 A=2E6D 2?5 G2=:5 :?DA64E:@? 46CE:7:42E6D]k^Am
kAmx?@A6C23=6 G69:4=6D @G6C d J62CD @=5 E92E 2C6 =67E F?2EE6?565 2?5 C6>2:?:?8 @? AF3=:4 @C AC:G2E6 AC@A6CEJ 7@C >@C6 E92? cg 9@FCD H@F=5 36 4@?D:56C65 232?5@?65 G69:4=6D]k^Am
kAmp?E:BF6 42CD[ A2DD6?86C G69:4=6D bd J62CD @=5 @C @=56C 2?5 :?@A6C23=6 @C D9@H:?8 AC6G2=6?E 52>286[ 2=D@ H@F=5 36 4=2DD:7:65 2D ;F?<65 @C 232?5@?65 G69:4=6D :7 E96 @C5:?2?46 :D FA52E65]k^Am
kAm(C64<65 2?5 5:D>2?E=65 G69:4=6D @7 2?J <:?5 H@F=5 36 564=2C65 ;F?< 3642FD6 @7 E96:C DE2E6 @7 5:DC6A2:C] p:C4C27ED 2?5 H2E6C4C27E =24<:?8 G2=:5 :56?E:7:42E:@? 2?5 46CE:7:42E6 ?F>36CD 42? 2=D@ 7:E E96 ?6H 567:?:E:@? @7 ;F?<65 G69:4=6D[ 6G6? E9@F89 E96J’C6 =6DD 4@>>@? E@ D66]k^Am
kAm“}@E C68:DE6C65[ E@C? 2A2CE[ D:EE:?8 @? E96 D:56 @7 E96 C@25[ 7=2E E:C6D[ ?@ 6?8:?6[ 2?J @7 E9@D6[” +2496C= D2:5 E@ 56D4C:36 ;F?<65 G69:4=6D]k^Am
kAmq6D:56D 7:C6 92K2C5D[ ;F?< G69:4=6D 2=D@ AC@G:56 92C3@C 7@C C@56?ED[ C65F46 AC:G2E6 AC@A6CEJ G2=F6 2?5 6?4@FC286 G2?52=:D>[ +2496C= D2:5]k^Am
kAm“%92E’D H92E H6 86E @FE @7 E96 4@>A=2:?ED H6 C646:G6[” +2496C= D2:5]k^Am
kAm%96 4:EJ H@F=5 36 C6BF:C65 E@ 8:G6 2 `_\52J ?@E:46 E@ C6>@G6 2? 232?5@?65 @C ;F?<65 G69:4=6 7C@> AC:G2E6 @C AF3=:4 AC@A6CEJ 367@C6 :E 24ED]k^Am
kAm!6@A=6 4@F=5 C6>65J DF49 2 AC@3=6> 3J D:>A=J >@G:?8 E96 G69:4=6 @FE @7 AF3=:4 G:6H[ +2496C= D2:5] |@G:?8 2? :?@A6C23=6 G69:4=6 7C@> 2 7C@?E 5C:G6H2J E@ E96 324<J2C5 >:89E D@=G6 E96 AC@3=6>[ 7@C 6I2>A=6]k^Am
kAmx7 A2DD65[ E96 ?6H @C5:?2?46 :D 6IA64E65 E@ 96=A 4=62? FA ?6:893@C9@@5D[ +2496C= D2:5]k^Am
kAm%@ 2G@:5 ?@E:46D[ C6D:56?ED 42? D:>A=J C6>2:? :? 4@>A=:2?46 H:E9 FA\E@\52E6 G69:4=6 C68:DEC2E:@?D[ :?DFC2?46 2?5 F?6IA:C65 =:46?D6 A=2E6D[ +2496C= D2:5]k^Am
kAm%96 4:EJ 925 C6>@G65 `__ G69:4=6D H:E9:? E96 A2DE J62C[ |2J@C s65C:4< y@9?D@? D2:5]k^Am
kAm“%96J 42? 86E @FE @7 92?5[” y@9?D@? D2:5] “(6’G6 366? 5@:?8 2? 2H6D@>6 ;@3 >@G:?8 G69:4=6D]”k^Am
kAmy@9?D@? DFAA@CED E96 @C5:?2?46 E@ :?4=F56 ?@?\>@E@C:K65 G69:4=6D[ 4:E:?8 D276EJ 4@?46C?D 7@C ?6:893@C9@@5D 2?5 E96 4:EJ @G6C2==]k^Am
kAm“%96J 42? D6CG6 2D EC2AD 7@C 49:=5C6?[” y@9?D@? D2:5] “x?:E:2==J[ :E H2D E2=<:?8 23@FE G69:4=6D E92E 2C6 >@E@C:K65[ 3FE ?@H H6 6IA2?5 E96 567:?:E:@?]”k^Am
kAmx7 A2DD65[ E96 ?6H @C5:?2?46 H@F=5 36 67764E:G6 :>>65:2E6=J]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Real Names required. No pseudonyms or partial names allowed. Stand behind what you post.
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.