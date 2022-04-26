GALVESTON
The beach was relatively clear on a bright Monday afternoon as Peter Davis, chief of Galveston Island Beach Patrol, surveyed the shoreline from the dispatch room of the Stewart Beach pavilion.
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