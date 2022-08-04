GALVESTON
Galveston’s Own Farmers Market likely will have to find a new spot after city leaders raised concerns about leasing parking lots for things other than parking.
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