LEAGUE CITY
In the years since Hurricane Harvey struck the region and flooded more than 20,000 homes in Galveston County, local leaders have touted regional drainage solutions as the key to preventing such catastrophic flooding.
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