Harvey Recovery Slow

Donna Jackson looks over the empty lot where her house once stood on Deats Road in Dickinson on Friday, Oct. 5, 2018. The house was demolished after being too severely damaged by Hurricane Harvey to be repaired.

 STUART VILLANUEVA/The Daily News file photo

LEAGUE CITY

In the years since Hurricane Harvey struck the region and flooded more than 20,000 homes in Galveston County, local leaders have touted regional drainage solutions as the key to preventing such catastrophic flooding.

Matt deGrood: 409-683-5230; matt.degrood@galvnews.com.

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