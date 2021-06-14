GALVESTON
County commissioners on Monday approved a sweeping remake of the Galveston County United Board of Health.
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