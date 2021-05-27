The Galveston City Council has officially declared Juneteenth a city holiday.
Juneteenth, June 19, is the day Black communities around the country celebrate emancipation of enslaved people and when Gen. Gordon Granger in 1865 in Galveston read General Order No. 3, which declared the end of slavery.
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(1) comment
[thumbup]Juneteenth[thumbup]
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