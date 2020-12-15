Candidates who ran on conservative party platforms came out ahead Tuesday in the race for two open seats on the League City Council.
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Matt deGrood: 409-683-5230; matt.degrood@galvnews.com
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