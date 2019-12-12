GALVESTON
Horse enthusiasts stampeded Thursday’s city council meeting to oppose a rule requiring beach riders to pick up manure.
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