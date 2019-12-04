A Houston man is charged with murder and aggravated assault in a September shooting in La Marque that killed a Galveston resident.
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John Wayne Ferguson: 409-683-5226; john.ferguson@galvnews.com or on Twitter @johnwferguson.
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