LEAGUE CITY
A new law meant to speed up development is causing a stir in some Galveston County cities, where planning department officials warn the new rules might cause more plans to be rejected because of deadline pressures
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