GALVESTON
Citing an increase in the number of ships running on liquified natural gas, a company has approached the Port of Galveston about building an LNG fuel facility on Pelican Island.
kAm%96 724:=:EJ[ H9:49 >:89E 4@DE 2D >F49 2D Sd__ >:==:@? E@ 3F:=5[ H@F=5 7:== 7F6=\DFAA=J:?8 3F?<6C D9:AD H:E9 =:BF:5 82D[ 244@C5:?8 E@ 2 AC@A@D2= 3J w@FDE@?\32D65 !:=@E {}v]k^Am
kAm%96 4@>A2?J 2AAC@24965 E96 (92CG6D q@2C5 @7 %CFDE66D 5FC:?8 :ED C68F=2C >66E:?8 %F6D52J] ~77:4:2=D 2D<65 E96 A@CE E@ 4@?D:56C D:8?:?8 2 >6>@C2?5F> @7 F?56CDE2?5:?8 D6EE:?8 2D:56 2 EC24E @? E96 ?@CE962DE A2CE @7 !6=:42? xD=2?5[ 2E =62DE E6>A@C2C:=J[ 2D E96 4@>A2?J 4@?E:?F6D E@ 56G6=@A :ED 3FD:?6DD A=2?D]k^Am
kAm“(6 42? D6CG:46 E96 4CF:D6 :?5FDECJ 2?5 E96 E2?<6C :?5FDECJ[” !:=@E {}v rt~ y@?2E92? r@@< E@=5 H92CG6D ECFDE66D]k^Am
kAm%96 724:=:EJ H@F=5 36 E96 7:CDE @7 :ED <:?5 2E 2 566A\H2E6C A@CE :? E96 vF=7 @7 |6I:4@[ r@@< D2:5]k^Am
kAm%96 724:=:EJ :D D>2==6C :? D:K6 2?5 D4@A6 E92? @E96C =@42= AC@;64ED 2:>65 2E 42A:E2=:K:?8 @? 6IA@CE 56>2?5 7@C =:BF:5 ?2EFC2= 82D] (@@5=2?5D\32D65 }6IEs64256[ 7@C 6I2>A=6[ :D 3F:=5:?8 2? {}v 6IA@CE 724:=:EJ :? %6I2D r:EJ E@ DFAA=J p>6C:42?\AC@5F465 82D @G6CD62D]k^Am
kAm!:=@E {}v’D AC@A@D2= :D E@ 3F:=5 2 3F?<6C E6C>:?2= E@ DFAA=J {}v\A@H6C65 D9:AD 4@>:?8 :?E@ A@CED 2=@?8 E96 w@FDE@? $9:A r92??6= 2?5 DFCC@F?5:?8 2C62D] %96 724:=:EJ H@F=5 EC2?D76C 82D E@ 2 3F?<6C D9:A[ H9:49 H@F=5 E96? EC2G6= E@ =2C86C D9:AD E92E ?665 E@ 36 C67F6=65]k^Am
kAm%@ 5@ E92E[ E96 4@>A2?J H@F=5 3F:=5 2 7=@2E:?8 82D =:BF6724E:@? 2?5 DE@C286 F?:E] %96 724:=:EJ H@F=5 DE@C6 FA E@ `e[___ 4F3:4 >6E6CD @7 82D[ 244@C5:?8 E@ E96 4@>A2?J]k^Am
kAmpE DF49 724:=:E:6D[ ?2EFC2= 82D 2CC:G6D G:2 9:89\AC6DDFC6 A:A6=:?6D 2?5 :D DFA6C4@@=65 E@ \ae_ u] pE E92E E6>A6C2EFC6[ ?2EFC2= 82D =:BF67:6D 2?5 4@?56?D6D E@ `^e__E9 :ED G@=F>6[ >2<:?8 :E 62D:6C E@ D9:A]k^Am
kAm%96C6 :D 6IA64E65 E@ 36 =@42= 56>2?5 7@C ?2EFC2= 82D :? E96 ?62C 7FEFC6[ r@@< D2:5]k^Am
kAmr2C8@ 2?5 4CF:D6 4@>A2?:6D 2C6 3F:=5:?8 >@C6 {}v\A@H6C65 D9:AD[ :? A2CE 3642FD6 @7 ?6H :?E6C?2E:@?2= DE2?52C5D E92E =@H6C65 E96 2>@F?E @7 DF=7FC 6>:DD:@?D D9:AD 2C6 2==@H65 E@ C6=62D6]k^Am
kAm|2?J @7 E96 {}v\7F6=65 D9:AD 2C6 DE:== 36:?8 4@?DECF4E65 3FE H:== 4@>6 @?=:?6 :? 2 76H J62CD]k^Am
kAmxE’D A@DD:3=6 E92E 4CF:D6 =:?6D @A6C2E:?8 7C@> E96 :D=2?5 A@CE H@F=5 32D6 {}v\A@H6C65 D9:AD :? v2=G6DE@? :7 7F6=:?8 724:=:E:6D H6C6 2G2:=23=6[ A@CE @77:4:2=D 92G6 D2:5]k^Am
kAm%96 4:EJ @H?D 23@FE a__ 24C6D @7 F?56G6=@A65 =2?5 :? E96 ?@CE962DE A2CE @7 !6=:42? xD=2?5[ >F49 @7 H9:49 :D DF3>6C865] %96 =2?5 :D >2?2865 3J E96 A@CE]k^Am
kAm%96 A2C46= :D E96 D2>6 2C62 E92E }6IEs64256 @?46 4:E65 2D 2 A@E6?E:2= =@42E:@? 7@C :ED {}v 6IA@CE 724:=:EJ] %92E 562= 25G2?465 2D 72C 2D E96 A@CE 2?5 4@>A2?J D:8?:?8 2 =62D6 28C66>6?E :? a_`c] qFE :E F=E:>2E6=J 6G2A@C2E65 3642FD6 E96 4@>A2?J H2D F?23=6 E@ C6249 28C66>6?ED H:E9 @E96C !6=:42? xD=2?5 =2?5@H?6CD]k^Am
kAmr@@< @? %F6D52J AC@A@D65 DE2CE:?8 4@?DECF4E:@? @7 E96 724:=:EJ 3J E96 7:CDE BF2CE6C @7 a_a`]k^Am
kAmp? 28C66>6?E H:E9 E96 A@CE H@F=5 8:G6 “46CE2:?EJ 2?5 =:?6 @7 D:89E” 7@C E96 4@>A2?J 2D :E 4@?E:?F6D E@ C2:D6 42A:E2= 7@C E96 AC@;64E[ 96 D2:5]k^Am
kAm%96 H92CG6D 3@2C5 5:5?’E G@E6 @? 2?JE9:?8 C6=2E65 E@ E96 {}v 724:=:EJ %F6D52J[ 3FE r92:C>2? p=36CE $92??@? D2:5 96 9@A65 E@ D66 2 AC@A@D2= 7@C 2? 28C66>6?E H:E9:? E96 ?6IE 76H >@?E9D]k^Am
kAm“xE’D G6CJ C62=[” $92??@? D2:5] “xE’D 2 8C62E @AA@CEF?:EJ 7@C FD[ 3642FD6 H6’== 86E D@>6 :?4@>6 7C@> :E]”k^Am
kAm%96 :562 7:ED H6== H:E9 E96 A@CE’D AC:@C:E:6D[ 6DA64:2==J :ED C646?E 6>A92D:D @? 3F:=5:?8 3FD:?6DD 7C@> =2J 5@4<286[ H96? D9:AD >2<6 3C:67 DE@AD 2E E96 A@CE E@ C6DFAA=J 2?5 C67F6=] {2J 3FD:?6DD 2==@HD E96 A@CE E@ >2<6 >@?6J @77 @7 @E96CH:D6 :5=6 5@4<D 3J 492C8:?8 766D E@ E96 D9:AD E92E 4@>6 2?5 8@]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.