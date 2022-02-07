TEXAS CITY
Providence alone prevented a major disaster Friday when a power outage “crashed” two refineries and caused one of the largest emission events in recent years, Texas City’s top emergency management official said.
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