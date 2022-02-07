Texas City power outage

Plants in the Texas City petrochemical complex near Loop 197 flare after a large power outage left thousands without electricity Friday, Feb. 4, 2022.

 JENNIFER REYNOLDS/The Daily News

TEXAS CITY

Providence alone prevented a major disaster Friday when a power outage “crashed” two refineries and caused one of the largest emission events in recent years, Texas City’s top emergency management official said.

John Wayne Ferguson: 409-683-5226; john.ferguson@galvnews.com or on Twitter

@johnwferguson.

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