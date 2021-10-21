GALVESTON
A large-scale repaving and drainage project on the West End’s major thoroughfare has frustrated some residents, who said the project is putting them on a literal edge.
kAm%96 %6I2D s6A2CE>6?E @7 %C2?DA@CE2E:@? A=2?D E@ D@=G6 E9@D6 4@?46C?D 2?5 HC2A FA 4@?DECF4E:@? 3J E96 AC@;64E’D 4@>A=6E:@? 52E6 62C=J ?6IE J62C[ @77:4:2=D D2:5]k^Am
kAm%96 Sbd]b >:==:@? AC@;64E’D 8@2= :D E@ C2:D6 u| b__d FA 2?5 2H2J 7C@> A@E6?E:2= 7=@@5 E9C62ED 2?5 :>AC@G6 5C2:?286 :?E@ v2=G6DE@? q2J] %92E’D ?66565[ @77:4:2=D D2:5]k^Am
kAm$@>6 C6D:56?ED[ 9@H6G6C[ 2C6 4@?46C?65 23@FE =2C86 82AD 36EH66? E96 ?6H=J =2:5 C@25 2?5 E96 @=5 6?EC2?46D E@ DF35:G:D:@?D @C 5C:G6H2JD @7 C6D:56?ED’ 9@>6D]k^Am
kAmz6??6E9 w:I@? =:G6D @? E96 (6DE t?5 2?5 @H?D 2 9@FD6 :? $A2?:D9 vC2?E]k^Am
kAm“(96? H6 H6?E @G6C E96C6 J6DE6C52J[ :E H2D 9@CC:3=6 ECJ:?8 E@ 86E :? E96C6[” w:I@? D2:5] “{F4<:=J[ x 92G6 2 y66A[ 2?5 :E D:ED FA C2E96C 9:89]”k^Am
kAm%96 3@EE@> @7 9:D 7C:6?5’D 42C[ E9@F89[ 8@E D4C2A65 FA ECJ:?8 E@ 8@ @G6C E96 9:89 82A[ 96 D2:5]k^Am
kAm“%96J D9@F=5 92G6 5@?6 2 36EE6C ;@3 @7 D>@@E9:?8 :E @FE 2?5 7:?:D9:?8 :E[” w:I@? D2:5] “%96 5C@A 7C@> E96 A2G6>6?E 5@H? E@ E96 8C@F?5 H2D F?36=:6G23=6]”k^Am
kAmpD E96 @?=J >2;@C C@25 @? v2=G6DE@? xD=2?5 CF??:?8 @FE E@ $2? {F:D !2DD[ E96 C@25 :D 2? 6G24F2E:@? C@FE6 7@C (6DE t?56CD] sFC:?8 7=@@5:?8[ E96 9:89H2J 4@F=5 36 3=@4<65 2?5 :>A656 C6D:56?ED 7C@> =62G:?8 E96 :D=2?5[ D2:5 s:DEC:4E e r@F?4:=H@>2? |2C:6 #@33[ H9@ C6AC6D6?ED E96 (6DE t?5]k^Am
kAm%96 C@25H@C<[ H9:49 3682? :? 62C=J a_a_[ D9@F=5 HC2A FA 62C=J ?6IE J62C[ D2:5 s2??J !6C6K[ DA@<6D>2? 7@C E96 56A2CE>6?E @7 EC2?DA@CE2E:@?]k^Am
kAm“%96 4@?EC24E@C DE:== 92D E@ A=246 32D6 >2E6C:2= :? G2C:@FD 2C62D[ 4@>A=6E6 E96 7:?2= DFC7246 2?5 HC2A FA H@C< @? E96 4F=G6CED[ H9:49 :D ?62C 4@>A=6E:@?[” !6C6K D2:5] “%96 D:8?2=D 2C6 ?@H 8@:?8 :? 2D H6==] $:8?D 2?5 7:?2= DEC:A:?8 H:== 36 A=2465 @?46 E96 A2G:?8 H@C< :D 4@>A=6E65]”k^Am
kAm#@33 2=D@ 92D 962C5 4@>A=2:?ED 7C@> C6D:56?ED[ D96 D2:5]k^Am
kAm“p =@E @7 E96> 92G6 E@ 5@ H:E9 2446DD E@ E96 ?6:893@C9@@5D 2?5 E96 724E E92E E96J 2C6 86EE:?8 =@@D6 2DA92=E 2?5 ;FDE =62G:?8 :E E96C6[ H2J E@@ 9:89[” #@33 D2:5] “%96J 92G6 2=D@ 366? 5@:?8 E92E E@ A6@A=6’D 5C:G6H2JD H2J @FE H6DE] xE’D D:>A=J 2AA2==:?8]”k^Am
kAm$276EJ :D E96 56A2CE>6?E @7 EC2?DA@CE2E:@?’D E@A AC:@C:EJ[ !6C6K D2:5]k^Am
kAm“~FC AC@;64E >2?286C 4@?DE2?E=J D42?D E96 C@25 6249 52J 7@C :DDF6D H9:=6 >@?:E@C:?8 E96 H@C< @7 E96 4@?EC24E@C[” !6C6K D2:5] “pD D@@? 2D 2 4@?46C? :D 5:D4@G6C65[ H6 ?@E:7J E96 4@?EC24E@C E@ 3C:?8 E96 5C:G:?8 DFC7246 E@ 2 D276 4@?5:E:@? :>>65:2E6=J]”k^Am
kAm%96 4C6HD A=2? E@ :?DA64E 2== E96 A2G6>6?E 6586D 2?5 4@CC64E 2?J 5:D4C6A2?4:6D 2D D@@? 2D >2E6C:2= 2CC:G6D 2E E96 H@C< D:E6[ !6C6K D2:5]k^Am
kAm#@33 D2:5 D96 H2D H2E49:?8 E96 H@C< H:E9 D<6AE:4:D>[ A2CE:4F=2C=J 23@FE E96 A=2??:?8 7@C 5C2:?286 H@C<] $96 H@CC:65 E92E 2E D@>6 A@:?ED @7 E96 AC@;64E 5C2:?286 @FE72==D :?E@ v2=G6DE@? q2J 2C6 9:896C E92? E96 5:E496D E92E 7665 E96>] D96 D2:5]k^Am
kAm“(2E6C :D 8@:?8 E@ DE2J 2E :ED =@H6DE A@:?E[ 2?5 J@F 42? =@@< 2E E96 5:E496D 2?5 E96 5:E496D 2C6 566A6C E92? E96 42F=5C@?D[” #@33 D2:5]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Real Names required. No pseudonyms or partial names allowed. Stand behind what you post.
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.