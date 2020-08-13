Texas International Terminals has moved closer toward securing a rail line that would run through city-owned property near the site of the proposed new Pelican Island Bridge.
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Keri Heath: 409-683-5241; keri.heath@galvnews.com or on Twitter @HeathKeri.
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