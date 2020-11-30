La Marque candidate drops out of runoff

La Marque City Council District B candidates Laura Divine, left, and Joe Compian talk outside city hall on Nov. 10, 2020. Divine on Monday dropped out of the runoff election for the council seat.

 JENNIFER REYNOLDS/The Daily News file photo

LA MARQUE

Laura Divine has withdrawn from the La Marque City Council District B runoff race, making Joe Compian the unopposed candidate.

Myer Lee: myer.lee@galvnews.com or on Twitter @thesquarescriv.

Locations

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Log In Purchase a Subscription