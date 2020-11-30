Laura Divine has withdrawn from the La Marque City Council District B runoff race, making Joe Compian the unopposed candidate.
kAms:G:?6 DF3>:EE65 2 46CE:7:42E6 @7 H:E95C2H2= 7@C E96 4:EJ 4@F?4:= A@D:E:@?[ {2 |2CBF6 AF3=:4 C6=2E:@?D DA64:2=:DE r@==66? |2CE:? 4@?7:C>65]k^Am
kAm%96 4:EJ 4=6C< 2?5 v2=G6DE@? r@F?EJ @77:4:2=D H6C6 ?@E:7:65[ 3FE E96 {2 |2CBF6 r:EJ r@F?4:= 92D?’E 24E65 @? 42?46=:?8 E96 6=64E:@?[ |2CE:? D2:5[ 255:?8 E92E E96 H:E95C2H2= :D?’E @77:4:2= F?E:= E92E 92AA6?D]k^Am
kAm#F?@77 6=64E:@?D E9C@F89@FE E96 4@F?EJ 2C6 D4965F=65 7@C s64] `d]k^Am
kAm%96 4:EJ @7 {2 |2CBF6 2?E:4:A2E6D s:G:?6’D @AA@?6?E r@>A:2? H:== 36 564=2C65 E96 F?@AA@D65 CF?\@77 42?5:52E6 7@C s:DEC:4E q] x7 D@[ r@>A:2? H:== 36 DH@C? :? 2E E96 y2?F2CJ 4:EJ 4@F?4:= >66E:?8[ |2CE:? D2:5]k^Am
kAmr@>A:2?[ H9@ DA@<6 H:E9 s:G:?6 E@ 4@?7:C> 96C H:E95C2H2=[ D2:5 96 766=D 9F>3=65 9:D @AA@?6?E 564:565 E@ AF== @FE @7 E96 C246 2?5 DFAA@CE 9:>] w6 D2:5 96 H2D 6I4:E65 23@FE A@E6?E:2==J 364@>:?8 2 4:EJ 4@F?4:= >6>36C 2?5 :D C625J E@ D6CG6 E96 4:EJ 96 =@G6D]k^Am
kAm“x H2?E A6@A=6 E@ <?@H E92E x 2> 2446DD:3=6[” 96 D2:5] “x H:== 36 2 7:6C46 25G@42E6 7@C E96 C6D:56?ED @7 s:DEC:4E q 2?5 7@C E96 4:EJ @7 {2 |2CBF6]”k^Am
kAmr@>A:2? 564:565 E@ CF? 3642FD6 A6@A=6 96 C6DA64ED 2?5 H9@ 92G6 DFAA@CE65 9:> 2D<65 9:> E@ CF?[ 96 D2:5]k^Am
kAm$@>6 @7 E96 <6J :DDF6D @? H9:49 r@>A:2? 42>A2:8?65 :?4=F56 9@=5:?8 E96 =:?6 @? E2I :?4C62D6D[ D2768F2C5:?8 4@>>F?:E:6D E@ >:?:>:K6 7=@@5:?8 2?5 H@C<:?8 H:E9 E96 A@=:46 E@ C65F46 4C:>6D @7 @AA@CEF?:E:6D DF49 2D A6EEJ E967E]k^Am
kAmr@>A:2? 92D ?@ :>>65:2E6 A=2?D 7@C 9:D E6?FC6 2D 2 4:EJ 4@F?4:= >6>36C[ 96 D2:5[ @E96C E92? >2<:?8 s:G:?6 E96 7:CDE >6>36C @7 9:D 4@>>F?:EJ 25G:D@CJ 8C@FA[ 2 3@5J @7 `a >6>36CD E92E H:== <66A r@>A:2? :?7@C>65 23@FE E96 5:776C6?E ?6:893@C9@@5D 2C@F?5 {2 |2CBF6[ 96 D2:5]k^Am
kAmr@>A:2? 2?5 s:G:?6 92G6 D@>6 4@??64E:@?D E96J 5:5?’E 5:D4@G6C F?E:= E96J >6E :? E96 4:EJ 4@F?4:= C246] r@>A:2?’D 56462D65 3C@E96C[ sC] y2>6D r@>A:2?[ 2?5 s:G:?6 H6?E E@ 9:89 D49@@= E@86E96C 2?5 H6C6 2E9=6E:4 EC2:?6CD 7@C E96 7@@E32== E62>] s:G:?6 2=D@ :D 4=@D6 7C:6?5D H:E9 r@>A:2?’D 4@FD:?D]k^Am
kAm“%92E D2JD E@ J@F H92E {2 |2CBF6 :D — 2 4@>>F?:EJ @7 >2?J A6@A=6 E92E 92G6 =@?8 H@C<65[ 8@?6 E@ D49@@= 2?5 AC2J65 E@86E96C[” 96 D2:5]k^Am
kAms:G:?6 4@F=5 ?@E 36 C624965 |@?52J 7@C 4@>>6?E @? 96C H:E95C2H2=] %96 4:EJ H:== 9@=5 2 >66E:?8 23@FE E96 6=64E:@? E9:D H66< 2?5 2??@F?46 @77:4:2= 6=64E:@? FA52E6D 2D D@@? 2D E96J 364@>6 2G2:=23=6[ |2CE:? D2:5]k^Am
Myer Lee: myer.lee@galvnews.com or on Twitter @thesquarescriv.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.