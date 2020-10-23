GALVESTON
The Galveston City Council wants more say over the financials of a board being positioned to have the power to buy land and spur economic development on the island.
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