GALVESTON
The final chapter in one of the most controversial periods in contemporary island history is nearing completion — the mixed-income Oleanders at Broadway housing development is expected to open in November 2023.
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